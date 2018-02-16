Тиллерсон рассказал о поставках оружия сирийским курдам

АНКАРА, 16 фев — РИА Новости. Поставки американского оружия курдским "Сирийским демократическим силам" будут ограниченными, направленными на конкретные цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Турцию.

"Мы всегда четко заявляли Турции, что оружие, которое поставляется "Сирийским демократическим силам", будет ограниченным, направленным на конкретные миссии, и предоставляться постепенно только для достижения военных задач", — заявил Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.