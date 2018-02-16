Сирийские войска не будут входить в Африн, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сирийские войска не будут входить в Африн, это грозит прямой войной с Турцией, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в район Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Мне такое развитие событий (ввод сирийской армии в Африн — ред.) кажется маловероятным, потому что сирийским войскам сейчас только с турками осталось повоевать. Я знаю, что из себя представляют сирийские войска, мне кажется, что они такие боестолкновения просто не потянут, тем более что сирийские войска по большей части – это военизированные формирования, которые являются союзниками президента Сирии Башара Асада. Там из регулярных частей осталось очень мало чего-то боеспособного, за исключением бригад республиканской гвардии, состоящих из алавитов", — сказал Демиденко РИА Новости.

Эксперт полагает, что подобные сообщения направлены на создание видимости того, что сирийская армия и сирийские власти состоятельны как в политическом, так и в военном смысле.

"Эти заявления направлены на внутреннее потребление. Тем более что сирийские войска – это не самый лучший союзник сейчас для курдов, которые к арабам относятся примерно так же, как и к туркам", — считает он.

Ввод войск в Африн грозит Сирии прямой войной с Турцией, полагает эксперт.

"Я думаю, что сирийские войска входить в Африн не будут. Это прямая война с Турцией, это ослабление и без того слабых сирийских войск и еще больший подрыв международного статуса. И еще более сильный удар по политическим и дипломатическим позициям сирийского руководства", — сообщил Демиденко.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Генштаб ВС Турции в четверг сообщил о нейтрализации 1551 боевика c начала операции в Африне.