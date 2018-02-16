Сирийские войска не будут входить в Африн, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сирийские войска не будут входить в Африн, это грозит прямой войной с Турцией, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.
"Мне такое развитие событий (ввод сирийской армии в Африн — ред.) кажется маловероятным, потому что сирийским войскам сейчас только с турками осталось повоевать. Я знаю, что из себя представляют сирийские войска, мне кажется, что они такие боестолкновения просто не потянут, тем более что сирийские войска по большей части – это военизированные формирования, которые являются союзниками президента Сирии Башара Асада. Там из регулярных частей осталось очень мало чего-то боеспособного, за исключением бригад республиканской гвардии, состоящих из алавитов", — сказал Демиденко РИА Новости.
Эксперт полагает, что подобные сообщения направлены на создание видимости того, что сирийская армия и сирийские власти состоятельны как в политическом, так и в военном смысле.
Ввод войск в Африн грозит Сирии прямой войной с Турцией, полагает эксперт.
"Я думаю, что сирийские войска входить в Африн не будут. Это прямая война с Турцией, это ослабление и без того слабых сирийских войск и еще больший подрыв международного статуса. И еще более сильный удар по политическим и дипломатическим позициям сирийского руководства", — сообщил Демиденко.
Генштаб ВС Турции в четверг сообщил о нейтрализации 1551 боевика c начала операции в Африне.
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