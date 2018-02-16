МИД Бельгии обеспокоили турецкие интервенции на севере Сирии

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия обеспокоена интервенциями Турции на севере Сирии, заявил в пятницу глава МИД страны Дидье Рейндерс.

"Мы, естественно, обеспокоены интервенциями Турции на севере Сирии и в регионе Африн. Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией и положением курдского населения", — сказал он журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД 28 стран Евросоюза. Трансляцию приездов министров ведет видео-служба Еврокомиссии.

Ранее СМИ сообщили, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.