МИД Бельгии обеспокоили турецкие интервенции на севере Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия обеспокоена интервенциями Турции на севере Сирии, заявил в пятницу глава МИД страны Дидье Рейндерс.
Ранее СМИ сообщили, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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