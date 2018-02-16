Глава комитета ГД призвал привлечь согарантов к урегулированию в Африне

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Не признавать турецкие интересны в сирийском Африне нельзя, для урегулирования ситуации необходимо подключать к переговорам Россию и Иран, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Это зона ответственности Турции. Я уже говорил, что в таких ситуациях надо подключать механизм согарантов. Это и Россия, и Иран. И садиться договариваться. Не признавать турецкие интересы в Африне нельзя. Они правда существуют. Поэтому надо договариваться", — сказал Шаманов.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.