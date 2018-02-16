ХАСНУ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. В Сирии начинают массово восстанавливать школы, разрушенные боевиками за время конфликта. Одно из таких учебных заведений в селе Хасну в районе Западной Гуты открыло свои двери для учеников после ремонта.

"Три года подряд здесь был штаб боевиков. Представляете, в каком состоянии они оставили нам школу? Прежде чем приступить, к ремонту мы несколько дней выносили отсюда мусор", — заявил журналистам директор школы Раби Азаль.

Боевики в Сирии часто занимают именно школы, так как чаще всего это отдельно стоящие капитальные строения с большой территорией, обнесенной забором, что позволяет держать оборону.

"Когда здесь были террористы, я очень переживала за нашу школу. Думала об одном: только бы ее не разрушили полностью. К счастью, этого не случилось, и боевики ушли. Да, трудностей много — не хватает педагогов, учебных пособий, но мы справляемся", — отметила учитель начальных классов Фатима Муслима.

При этом школьники за время боевых действий на несколько лет отстали от программы.

"Некоторые не только читать не умеют — буквы не знают. Из-за войны дети очень много пропустили. Есть подростки, которым уже по 12-13 лет, а они все еще учатся в третьем классе", — констатирует учитель начальных классов Фатима Кенан.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Разрушенная в результате авиаудара школа в сирийской провинции Идлиб © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Разрушенная в результате авиаудара школа в сирийской провинции Идлиб

В настоящее время руководство САР делает все, чтобы как можно быстрее восстановить учебный процесс — в большинстве школ занятия и ремонт идут параллельно.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон активно участвуют в восстановлении инфраструктуры в Сирии. В середине января состоялась церемония открытия школы в деревне Хатла в провинции Дейр-эз-Зор, восстановленной при участии российских военных. Это крупнейшая школа в пригородной зоне Дейр-эз-Зора.

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