Пентагон не стал комментировать возможный ввод сирийских войск в Африн

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство обороны США не комментирует сообщения о возможном вводе правительственных войск Сирии в город Африн, который находится под контролем курдов и в районе которого проводит военную операцию Турция.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Министерство обороны не проводит операций и никак не представлено в Африне. Дипломатическое соглашение, если такое было, это тема госдепартамента, а не минобороны", — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Ранее представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что не в курсе возможного ввода правительственных войск Сирии в Африн.

США оказывают военную помощь курдским вооруженным формированиям в борьбе с группировкой "Исламское государство"*, однако Турция считает эти курдские отряды террористическими.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.