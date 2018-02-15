Курдские SDF заявили об уничтожении турецкой техники и протурецких боевиков

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) сообщили о продолжении боев в сирийском Африне и потерях с турецкой стороны.

"При попытке прорыва захватчиков и джихадистов вспыхнули столкновения на направлении деревни Саранджак и Дараклия, которые пока продолжаются. В столкновениях нашим бойцам удалось полностью уничтожить бронетранспортер", — говорится в сообщении генерального командования SDF.

Кроме того, отмечается, что в районе деревень Адема и Али Биска SDF курды уничтожили военный внедорожник, убиты два боевика, ранены еще пять.

На направлении деревни Канья Батмане курды уничтожили бронированную машину турецкой армии.

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