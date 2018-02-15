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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД прокомментировал сообщения о гибели россиян при ударе сил США в Сирии

17:4215.02.2018
(обновлено: 18:04 15.02.2018)
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© AFP 2018 / Amer AlmohibanyПосле авиационного налета в Дамаске, СирияПосле авиационного налета в Дамаске, Сирия
© AFP 2018 / Amer Almohibany

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В МИД уточнили информацию относительно возможной гибели россиян при ударе коалиции в Сирии. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в результате налета могли погибнуть пять человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Небензя: РФ старается предотвратить международное противостояние в Сирии
Сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" спикер МИД назвала "классической дезинформацией".

"Их не четыреста, не двести, не сто и не десять. <…> Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли они гражданами России или других стран", — отметила Захарова.

В ночь на восьмое февраля силы международной коалиции во главе с США ударили по сирийским ополченцам, проводившим операцию против "спящей" ячейки террористов. В альянсе заявили, что поводом для этого стала "неспровоцированная атака" на штаб Сирийских демократических сил.

В результате удара ранения получили 25 человек. Американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", включая граждан России. В Сирии действительно погиб один россиянин — активист незарегистрированной "Другой России" Кирилл Ананьев, который находился в стране в качестве добровольца. Эту информацию подтвердили в самой организации.

О российских же военных в контексте возможной гибели российских граждан при авиаударе речи не идет, подчеркнули в МИД.

Ничего не засекречивали

В Кремле не располагают данными о якобы погибших россиянах. При этом, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нельзя исключать, что какие-то граждане, не относящиеся к вооруженным силам, все-таки могли быть в Сирии.

Заседание Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Россия и США в Совбезе ООН разошлись в оценке атаки на востоке Сирии
Песков призвал журналистов серьезно относиться к информации, появляющейся в СМИ, и посоветовал им "не быть в плену у искаженных данных". Так, пресс-секретарь президента опроверг два слуха по теме: о "засекречивании данных" по погибшим россиянам и о якобы проводимых совещаниях главы государства с военачальниками.

В президентский Совет по правам человека не поступало обращений, связанных с публикациями западных СМИ.

По словам главы профильной комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергея Кириенко, в Совет уже обращались по вопросам, связанным с погибшими гражданами в Сирии.

"(Были случаи) когда родители писали о том, что их сын погиб в Сирии как гражданин России, не как военнослужащий, как ополченец. Но это было ещё осенью", — сказал Кривенко.

Американские бомбардировщики B-52. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong
В США раскрыли детали удара коалиции по "враждебным" сирийским ополченцам

Болезненная реакция

Политолог Дмитрий Евстафьев объяснил удар коалиции стремлением США дестабилизировать обстановку в Сирии и взять под контроль нефтяные активы. Выполнение этих задач позволит Вашингтону и дальше "покупать" лояльность региональных союзников.

"В конечном счете США не могут вечно финансировать из своего бюджета этих довольно прожорливых союзников, которые сегодня лояльны, завтра нет. Поэтому естественно, что они будут всячески защищать нефтепроводы, нефтяные поля, которые у них остались под контролем, и любые попытки проникновения на эти территории будут восприниматься ими болезненно, иногда неадекватно и всегда жестко", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

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Война в Сирии
Комментарии
21 пользователь оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vla809
за 5 Руссов - 5000 Сашиков
18:13
15.02.2018
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v s
"могли погибнуть" - какая формулировочка ! В стиле МИД.
17:57
15.02.2018
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