МИД сообщил, что расследование по сбитому в Сирии Су-25 пока не завершено

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Расследование по вопросу происхождения вооружения, которым в Сирии в начале февраля был сбит российский Су-25, еще ведется, как только появятся конкретные подтвержденные данные, они будут обнародованы, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расследование ведется и, безусловно, как только появятся конкретные данные, которые мы можем подтвердить, безусловно, сделаем и соответствующие выводы, и соответствующее заявление. Оно просто сейчас ведется", — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста о ходе расследования и о том, откуда мог ПЗРК попасть в руки террористов.
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
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