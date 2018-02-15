МИД сообщил, что расследование по сбитому в Сирии Су-25 пока не завершено

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Расследование по вопросу происхождения вооружения, которым в Сирии в начале февраля был сбит российский Су-25, еще ведется, как только появятся конкретные подтвержденные данные, они будут обнародованы, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в МИД РФ сообщали, что проводится экспертиза по определению места производства переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), которым был сбит российский штурмовик Су-25 в Сирии.

"Расследование ведется и, безусловно, как только появятся конкретные данные, которые мы можем подтвердить, безусловно, сделаем и соответствующие выводы, и соответствующее заявление. Оно просто сейчас ведется", — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста о ходе расследования и о том, откуда мог ПЗРК попасть в руки террористов.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Майор посмертно представлен к званию Героя России.

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