Москва поддерживает деятельность спецпосланника ООН по Сирии де Мистуры

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу. 21 декабря 2017

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу. 21 декабря 2017

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия поддерживает деятельность спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается оценки деятельности господина де Мистуры, то мы, как вы знаете, поддерживаем его деятельность, пытаемся сделать все возможное и зависящее, чтобы придать динамизм тем процессам, которые проходят на женевской площадке и при его значительной роли", — сказала Захарова.

Россия всячески желает де Мистуре успеха, добавила официальный представитель МИД РФ.

В Сочи 30 января прошел конгресс сирийского национального диалога, в его работе принял участие де Мистура. Главным итогом форума стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Россия, Иран и Турция как страны-гаранты на конгрессе ранее предложили по 50 кандидатов в состав комиссии, из которых де Мистура выберет в общей сложности 45-50 человек.

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