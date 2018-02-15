США не удастся изменить позицию Турции по Сирии, заявили в Анкаре

АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. США должны отказаться от попыток повлиять на позицию Турции по Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

"США должны признать реалии, а не предпринимать попыток переубедить Турцию. Все и так предельно ясно. Вооружение и обучение YPG, сотрудничество американских военных с террористами – самая большая ошибка в отношении Турции, это недопустимо с точки зрения Анкары. Оружие, поставленное террористам, должно быть возвращено в арсеналы Пентагона, а поддержка — прекращена", — цитирует Боздага агентство Anadolu.

Он призвал власти США учитывать позицию своих зарубежных партнеров.

"США пора перестать считать себя умнее всех", — добавил Боздаг.

Говоря о возможности операции ВС Турции в сирийском Манбидже, турецкий вице-премьер отметил, что американские военнослужащие не должны вмешиваться в ситуацию в этом районе Сирии. "Турция в борьбе с терроризмом не будет делать различий между своими и врагами. Не думаю, что Турция и США столкнутся в этом вопросе", — сказал Боздаг

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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