США не удастся изменить позицию Турции по Сирии, заявили в Анкаре

АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. США должны отказаться от попыток повлиять на позицию Турции по Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
"США должны признать реалии, а не предпринимать попыток переубедить Турцию. Все и так предельно ясно. Вооружение и обучение YPG, сотрудничество американских военных с террористами – самая большая ошибка в отношении Турции, это недопустимо с точки зрения Анкары. Оружие, поставленное террористам, должно быть возвращено в арсеналы Пентагона, а поддержка — прекращена", — цитирует Боздага агентство Anadolu.
Он призвал власти США учитывать позицию своих зарубежных партнеров.
"США пора перестать считать себя умнее всех", — добавил Боздаг.
Говоря о возможности операции ВС Турции в сирийском Манбидже, турецкий вице-премьер отметил, что американские военнослужащие не должны вмешиваться в ситуацию в этом районе Сирии. "Турция в борьбе с терроризмом не будет делать различий между своими и врагами. Не думаю, что Турция и США столкнутся в этом вопросе", — сказал Боздаг
*Террористическая организация, запрещенная в России
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