МИД назвал оккупацией нахождение сил США в районе Эт-Танфа

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американцы фактически продолжают оккупацию зоны Эт-Танфа в Сирии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжалась фактически оккупация американскими военными 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, по сути, зоны безопасности для недобитых игиловцев*. Вызывающий характер носили действия американцев и в Заевфратье, где они, демонстрируя верность своим курдским союзникам, вступали практически в открытое противостояние сирийской армией", — охарактеризовала Захарова ситуацию в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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