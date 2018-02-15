МИД назвал оккупацией нахождение сил США в районе Эт-Танфа

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американцы фактически продолжают оккупацию зоны Эт-Танфа в Сирии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжалась фактически оккупация американскими военными 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, по сути, зоны безопасности для недобитых игиловцев*. Вызывающий характер носили действия американцев и в Заевфратье, где они, демонстрируя верность своим курдским союзникам, вступали практически в открытое противостояние сирийской армией", — охарактеризовала Захарова ситуацию в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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