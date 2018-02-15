В Турции заявили, что НАТО не возражает против операции в Африне

АНКАРА, 15 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. НАТО не возражает против проводимой турецкими ВС операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, требований к Турции прекратить ее нет, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в четверг.

Джаникли находится в Брюсселе, где принял участие в заседании министров обороны стран НАТО, на полях которого он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Генсек НАТО всегда был одним из тех, кто наиболее положительно относится к нашей борьбе с внешними угрозами, за что я его благодарю. Никакого негативного отношения генсека к "Оливковой ветви" нет. Страны-члены НАТО тоже в целом с пониманием относятся к нашим действиям в Африне. Речи не идет о требовании со стороны НАТО прекратить операцию", — сказал Джаникли турецким журналистам в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он отметил, что со стороны НАТО звучат лишь призывы не использовать силу, несоразмерную угрозам. "Нам удалось объяснить причину этой операции всему миру, и все видят, что мы имеем право ее проводить", — добавил турецкий министр.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>