В США убеждены в искренности диалога с Турцией по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Диалог США и Турции по ситуации в Сирии является транспарентным и искренним, опасения Турции за свою безопасность в этой связи обоснованы, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Один вопрос ясен: наше общение является совершенно транспарентным и искренним. (Был проведен) полноценный брифинг министром обороны Турции всем 29 странам о проводимой военной операции (в сирийском Африне — ред.). Мы продолжаем сотрудничать, чтобы обеспечить защиту их законных интересов", — сказал Мэттис журналистам после заседания министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос об итогах его переговоров с турецким коллегой.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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