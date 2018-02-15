Король Иордании поблагодарил Путина за "Сочи" и "Женеву"

Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II поблагодарил "дорогого брата" — президента РФ Владимира Путина — за взаимодействие по сочинскому и женевскому процессам по урегулированию ситуации в Сирии.

"Благодаря нашим тесным связям с моим дорогим братом президентом РФ Владимиром Путиным мы сумели наладить тесное взаимодействие между Иорданией и Россией в вопросах установления стабильности в Сирии, в частности, мы смогли наладить сочинский и женевский процесс", — заявил король Иордании во время встречи с патриархом Кириллом.

"Я прибыл в Москву, чтобы обсудить в том числе и этот процесс", — пояснил он.

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс национального диалога Сирии, он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>