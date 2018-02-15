Король Иордании поблагодарил Путина за "Сочи" и "Женеву"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II поблагодарил "дорогого брата" — президента РФ Владимира Путина — за взаимодействие по сочинскому и женевскому процессам по урегулированию ситуации в Сирии.
"Я прибыл в Москву, чтобы обсудить в том числе и этот процесс", — пояснил он.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс национального диалога Сирии, он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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