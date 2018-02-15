СМИ узнали о создании Турцией нового наблюдательного пункта в Идлибе

АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Колонна бронетехники с военнослужащими ВС Турции достигла района Мааррет-эн-Нууман сирийского Идлиба, где в соответствии с астанинскими договоренностями будет создан шестой наблюдательный пункт ВС Турции для контроля над зоной деэскалации, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

Отмечается, что колонна пересекла турецко-сирийскую границу вечером в среду и двинулась на юго-восток Идлиба. Турецкие военнослужащие уже достигли селения Эс-Сырман, где будет действовать новый наблюдательный пункт, расположенный в 70 километрах от границы с Турцией. Приблизительно в 10 километрах от места дислокации ВС Турции находятся позиции правительственных войск Сирии.

В соответствии с ранее достигнутыми в Астане договоренностями между странами-гарантами режима перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран), в октябре 2017 года Турция приступила созданию наблюдательных пунктов для мониторинга выполнения условий соглашения о прекращении огня. В соответствии с соглашением, ВС Турции создадут наблюдательные пункты в 12 районах Сирии.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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