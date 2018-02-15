МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудничество России и Турции в двустороннем формате, а также трехстороннем с участием Ирана способствует мирному процессу в Сирии, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на встрече с послом Турции в РФ Хусейном Дириозом.

Он также выразил благодарность Турции за содействие в возвращении на родину тела погибшего российского летчика Романа Филипова.

"Особо важно подчеркнуть взаимодействие России и Турции в сирийском контексте и на двусторонней основе, и в трёхстороннем формате с Ираном. Оно является важнейшим ключевым элементом военной деэскалации и последующего запуска политического мирного процесса в Сирии", — сказал Косачев.

По его словам, последняя трагедия — гибель российского пилота Романа Филипова — тоже подтвердила необходимость тесного взаимодействия России и Турции.

"Мы признательны за содействие турецкой стороны в возвращении тела погибшего пилота на родину", — отметил парламентарий.

Косачев подчеркнул, что Турция является для России важнейшим партнёром. "У всех на памяти примерно семимесячная пауза в наших отношениях, связанная с известными трагическими событиями. По состоянию на сегодня мы можем смело утверждать, что эта пауза осталась в прошлом. Контакты между первыми лицами наших двух стран носят беспрецедентный активный характер", — сказал сенатор.

Интенсивный характер носят межведомственные контакты и диалог между министерствами иностранных дел и, что в нынешних условиях особенно важно, диалог по линии Минобороны и спецслужб, добавил Косачев.

В торгово-экономической сфере статистика достаточно благоприятная.

"Российские туристы вернулись в Турцию, вытеснив с первого места конкурентов из Германии на турецком туристическом рынке", — отметил законодатель.

Сенатор признал, что далеко не во всем наши оценки совпадают, но очень важно отметить, что по всем этим ситуациям сохраняется возможность для диалога, что в итоге даёт необходимый результат. "В условиях когда наши интересы во многом совпадают, но сохраняются разногласия по тактике в реализации этих интересов, особое значение имеет межпарламентский диалог", — подчеркнул Косачев.

В полном объёме восстановлены контакты на уровне руководства парламентов, сказал глава комитета СФ. При этом несколько отстают контакты по линии профильных комитетов. Вместе с тем, уже достигнуты договоренности о восстановлении контактов по линии международных комитетов, заключил политик.

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