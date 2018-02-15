В Анкаре сообщили о нейтрализации в Африне 43 боевиков за сутки

АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки 43 боевика, с начала операции — 1528, сообщает турецкий генеральный штаб в четверг.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 43 члена террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ *. Число террористов, нейтрализованных с начала операции, достигло 1528", — говорится в заявлении генштаба.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне, которые составили 31 человек убитыми и 143 ранеными.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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