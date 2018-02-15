Крупнейшая в Сирии киностудия готовится к восстановлению в Дамаске

ДАМАСК, 15 фев — РИА Новости. Крупнейшая в Сирии киностудия, учрежденная в 1990 году, готовится к восстановлению в Дамаске. Здесь снимались самые знаменитые в стране сериалы и художественные фильмы. Часть павильонов была разрушена террористами в ходе боев. Из-за международных санкций в съемочных павильонах давно не обновлялось оборудование — приходится работать на устаревших камерах и монтажном оборудовании.

Как сообщила журналистам режиссер кинокомплекса Сахир Сармени, сирийские кинематографисты планируют снять фильм о героях войны и рассчитывают на поддержку российских коллег в этом вопросе.

"Мы искренне благодарны российским военным за ту помощь, которую они оказали нашей армии в очистке Сирии от международного терроризма. Они настоящие герои. Сейчас у сценаристов масса идей на этот счет. Я уверена, что в ближайшее время мы приступим к созданию первой такой картины", — заявила она.

Кинокомплекс в Сирии был учрежден в 1990 году, до начала войны в стране производилось до 30 сериалов в год. Из-за международных санкций кинематографисты потеряли возможность обновлять оборудование. По словам Сармени, руководство студии надеется на помощь России.

"До войны съемок было гораздо больше, средства на это поступали как из бюджета Сирии, так и из других стран. С началом кризиса деньги из-за рубежа поступать перестали, а денег из бюджета стали выделять крайне мало. До войны в Сирии снималось по 30 сериалов в год разными конторами, а сейчас количество выпускаемого материала снизилось в разы. Основной причиной этому является разрыв политических отношений с другими странами", — отметила она.

Согласно информации из открытых источников, датой рождения сирийского кинематографа считается 1928 год, когда вышел первый отечественный фильм "Невиновный подсудимый". В дальнейшем длительное время кинопрактика оставалась уделом энтузиастов из-за господства колонизаторов. В 1963 году была образована Генеральная организация сирийского кино, важной инициативой которой стала регулярная отправка за границу, в том числе в СССР, групп молодёжи для изучения кинематографических специальностей.

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