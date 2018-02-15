Де Мистура высказался в поддержку установления в Сирии гуманитарной паузы

ООН, 15 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура высказался в поддержку установления в Сирии режима прекращения огня для оказания гуманитарной помощи мирным жителем.

Ранее делегации двух непостоянных членов СБ ООН — Швеции и Кувейта — распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи, а также эвакуации больных и раненых. Документ также призывает прекратить осаду и предоставить доступ к таким районам, как Восточная Гута, Ярмук, Фуа и Кефрайяв. Консультации СБ ООН по документу продолжаются.

"Есть крайняя потребность в деэскалации, что подразумевает прекращение огня, особенно для доставки конвоев в труднодоступные и осажденные районы. Будет ли это на тридцать, сорок или двадцать дней — это лучше скажет (замгенсека ООН по гуманитарным вопросам) Марк Лоукок. Но это не может быть один день", — сказал де Мистура журналистам в ООН.