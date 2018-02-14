Де Мистура продолжит консультации по сирийскому урегулированию в Мюнхене

ООН, 14 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура продолжит консультации по урегулированию ситуации в Сирии в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

Выступая с докладом в Совбезе в среду, он сообщил, что отправится в Мюнхен, где проведет консультации с генеральным секретарем и рядом министров и других старших должностных лиц, присутствующих на Мюнхенской конференции по безопасности.

54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице. В четверг в Мюнхен прибудет глава всемирной организации Антониу Гутерреш.

Также среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, более 20 глав государств и правительств, в том числе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. В форуме со стороны хозяев примут участие действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, лидер Социал-демократической партии Германии и возможный новый глава МИД ФРГ Мартин Шульц, а также главы других министерств и ведомств.

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