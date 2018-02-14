Небензя: РФ стремится к консенсусу в работе над резолюцией СБ ООН по Сирии

ООН, 14 фев — РИА Новости. Россия стремится к консенсусу в работе Совета Безопасности над резолюцией об установлении гуманитарной паузы в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее делегации двух непостоянных членов СБ ООН — Швеции и Кувейта — распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи, а также эвакуации больных и раненых. Документ также призывает прекратить осаду и предоставить доступ к таким районам, как Восточная Гута, Ярмук, Фуа и Кефрайяв. Консультации СБ ООН по документу продолжаются.

Отвечая на вопрос о том, может ли голосование по проекту резолюции состояться на этой неделе, Небензя заявил, что "в СБ ООН голосование означает что-то плохое, а консенсус — хорошее". "Мы стремимся к консенсусу. Как только мы его достигнем, мы примем (резолюцию — ред.)", — сказал Небензя журналистам по итогам заседания СБ ООН по Сирии в среду.

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