Россия и США в Совбезе ООН разошлись в оценке атаки на востоке Сирии

ООН, 14 фев — РИА Новости. США и Россия на заседании Совета Безопасности ООН в среду разошлись в оценке атаки сил коалиции на проправительственные войска в Сирии на прошлой неделе.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "силы, поддерживающие режим, осуществили ничем не спровоцированное нападение на "Сирийские демократические силы" и советников из коалиции" по борьбе с террористической организацией ИГ* (запрещена в РФ).

"Это была масштабная атака, в которой участвовало множество танков, артиллерия и боевики. Коалиция действовала в целях самообороны, чтобы отразить нападение, и Соединенные Штаты оставляют за собой право действовать в целях самообороны", — подчеркнула американский дипломат.

Как в свою очередь сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, у Москвы "другая оценка произошедшего инцидента на востоке Сирии между силами коалиции и проправительственными силами".

"Это была неспровоцированная атака", — отметил он.

На прошлой неделе коалиция во главе с США заявила об атаке на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сообщил, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований. По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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