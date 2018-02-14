Россия и США обменялись в Совбезе ООН просьбами по Сирии

ООН, 14 фев — РИА Новости. Делегации России и США в Совете Безопасности ООН обратились друг к другу с просьбами в отношении урегулирования ситуации в Сирии.

На заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "Россия может заставить режим (Башара Асада) следовать поиску подлинного мира в Сирии". "Мира, который поможет людям в стране. Мира, который поможет обеспечить региональную безопасность. Теперь пришло время, чтобы Россия задействовала этот рычаг влияния", — сказала дипломат.

Выступавший после Хейли постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что "от России все время чего-то требуют".

"Мы не будем ничего требовать, мы бы тоже попросили, чтобы наши американские партнеры и другие партнеры по коалиции, которые имеют влияние на оппозиционеров, повлияли на них с тем, чтобы и они прекратили боевые действия и не провоцировали вспышки эскалации", — сказал российский постпред.

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