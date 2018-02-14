СМИ: в Сирии погибла джихадистка из Македонии

Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб

Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб

БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Воевавшая на стороне террористов гражданка Македонии погибла в Сирии, сообщило агентство Макфакс со ссылкой на родственников женщины.

Уточняется, что женщина — уроженка города Куманово, известного компактным проживанием исповедующих ислам албанцев. Однако ее национальность не указывается.

"Женщина из Куманово, которая была членом террористической организации ИГ* (запрещена в РФ – ред.), убита в Сирии. Информацию подтвердили ее родственники", — передает агентство.

Погибшая отправилась в зону конфликта на Ближний Восток четыре года назад. По данным местных СМИ, с 2012 года из свыше ста граждан Македонии, воюющих на стороне исламских радикалов в Сирии и Ираке, погибли минимум 15 человек.

Накануне полиция соседней c Македонией самопровозглашенной республики Косово подтвердила, что в Сирии погиб один из влиятельных албанских террористов — Бетим Ибрахимай, близкий к лидерам балканского крыла джихадистов.

* Запрещенная в России террористические организации

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