Дамаск отрицает наличие оружия массового поражения, включая химическое

ДАМАСК, 14 фев — РИА Новости. Сирийское руководство полностью отрицает наличие у правительственных сил какого-либо оружия массового поражения, включая химическое, заявил, выступая перед журналистами в Дамаске, замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Сирийское руководство полностью и категорически отрицает наличие у Сирии оружия массового поражения, включая химическое. Мы полностью закончили программу и передали все ОЗХО и считаем применение химоружия в при любых обстоятельствах и в любом месте неприемлемым", — сказал Микдад.

Заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек во вторник заявил, что США "очень рассчитывают" на Россию в вопросе предотвращения новых химических атак в Сирии со стороны Дамаска.

Ранее российский Центр примирения со ссылкой на жителя провинции Идлиб сообщил, что запрещенная группировка "Джебхат ан-Нусра"* завезла в населенный пункт Серакаб более 20 баллонов с хлором, готовя провокацию с участием "Белых касок" и, возможно, иностранных журналистов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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