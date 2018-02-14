Дамаск призвал ООН расследовать попытки США нарушить суверенитет Сирии

ДАМАСК, 14 фев — РИА Новости. Сирийское правительство призывает ООН провести расследование в связи с действиями США, которые угрожают целостности Сирии, заявил заместитель главы МИД САР Фейсал Микдад.

"Призываем ООН провести расследование в связи с действиями США, которые угрожают суверенитету и целостности Сирии и нацелены на ликвидацию сирийского народа, что принципиально отличается от целей и устоев ООН, направленных на защиту мира государств", — сказал, выступая перед журналистами, Микдад.

Сирийский дипломат обвинил США в намеренном затягивании конфликта в Сирии и в помощи тысячи боевиков ИГ* эвакуироваться из республики после поражений от сирийской армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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