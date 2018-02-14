В Палестине заявили, что поддерживают Сирию в противостоянии атакам Израиля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Палестина поддерживает Сирию в противостоянии нападениям Израиля, заявил РИА Новости советник президента Палестинской национальной администрации Набиль Шаат.

Израиль 10 февраля лишился истребителя F-16 после авианалета в Сирии, он был подбит сирийскими ПВО и упал на израильской территории.

"Израиль нападал многократно на суверенитет Сирии, вмешивался в конфликт напрямую в этой стране, поэтому мы вместе с Сирией выступаем против израильских нападений на сирийский суверенитет", — заявил Шаат.

Шаат добавил, что палестинские власти надеются на скорый выход Сирии из кризиса при участии РФ. Он отметил, что палестинская администрация также поддерживает контакты с Ливаном для улучшения положения палестинцев, проживающих в этой стране.

"Палестинское руководство стремится с ливанской стороной улучшить положение нашего народа в Ливане, в том числе позволить им строить и работать", — отметил Шаат.

Израильские военные 10 февраля объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры. В ходе налета ВВС Израиля столкнулись с зенитным обстрелом и потеряли истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ в свою очередь сообщили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.



