Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Тегеран должен вывести свои вооруженные силы и поддерживаемые им формирования из Сирии.
Дипломат отметил, что Вашингтон обеспокоен последним инцидентом с участием израильских ВВС и иранского беспилотника, который произошел на границе Израиля и Сирии.
"Мы весьма обеспокоены в связи с недавним инцидентом при участии Израиля и иранского аппарата на юге Сирии. Я думаю, он показывает, что присутствие Ирана в Сирии дестабилизирует регион", — отметил госсекретарь США.
По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.
Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми ранее назвал "смехотворными" сообщения о перехвате израильскими силами ПВО "иранского беспилотника", отметив, что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе правительства этой страны.
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