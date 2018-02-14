Глава МИД Иордании обсудил с Тиллерсоном урегулирование в Сирии

КАИР, 14 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Глава МИД Иордании Айман Сафади обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии и урегулирование сирийского конфликта в рамках резолюции 2254 СБ ООН, заявил на пресс-конференции в Аммане глава иорданского внешнеполитического ведомства.

"Состоялось обсуждение вопросов мира на Ближнем Востоке и конфликта в Сирии в свете урегулирования в рамках резолюции 2254", — сказал Сафади в ходе пресс-конференции, которую транслировало иорданское телевидение.

Он подчеркнул, что Амман считает политическое урегулирование в Сирии единственным способом достижения мира в этой стране.

Резолюция 2254 была принята Советом Безопасности ООН в 2015 году. Она призывает к прекращению вооруженного противостояния и политическому урегулированию в Сирии.

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