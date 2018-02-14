Богданов обсудил с послом Сирии реализацию решений конгресса нацдиалога

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Реализацию решений конгресса национального диалога Сирии, прошедшего в Сочи, обсудили в среду в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов и сирийский посол Рияд Хаддад, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с акцентом на реализацию решений прошедшего 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога в целях скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Главным итогом конгресса сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.