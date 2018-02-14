Россия не планирует ограничивать поездки своих граждан в Сирию

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких законодательных запретов не практикуется, мне неизвестно, чтобы они обсуждались", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Кремль решать вопрос с возможным присутствием граждан с российскими паспортами в зоне боевых действий в Сирии.
"Мне неизвестно о том, что эта тема каким-то образом прорабатывается. Никаких ограничений или законодательных запретов на такие поездки нет", — сказал Песков.
Он отметил, что различные российские ведомства, в том числе МИД, практикуют заявления, в которых содержатся предупреждения об опасностях, сопутствующих поездке в ту или иную страну.
По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ"*. Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.
Источник в МИД РФ ранее в среду опроверг информацию СМИ о гибели сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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