У Анкары нет данных, что упавший на границе с Сирией вертолет был сбит

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Комиссия, расследующая крушение ударного вертолета ATAK ВВС Турции в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, не нашла доказательств того, что он был сбит, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

В минувшую субботу генштаб ВС Турции сообщил о гибели двух турецких военнослужащих при крушении вертолета, участвовавшего в операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, вертолет был сбит.

"Наша группа по расследованию авиационных происшествий рассмотрела все версии, связанные с крушением вертолета, но не смогла найти никаких доказательств того, что он был сбит", — сказал Йылдырым журналистам.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.