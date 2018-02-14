МИД России высоко оценил вклад Казахстана в сирийское урегулирование

АЛМА-АТА, 14 фев – РИА Новости. Россия высоко оценивает вклад Казахстана в сирийское урегулирование, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленном министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову.
"Принятое заключительное заявление подтверждает безальтернативность политического решения конфликта в Сирии под эгидой ООН на основе принятых международным сообществом решений, включая резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Лавров в своем послании, которое цитирует внешнеполитическое ведомство Казахстана.
Глава МИД России также высоко оценил вклад Казахстана в достижение мира в Сирии, выразив уверенность в том, что сотрудничество Казахстана и РФ на астанинской площадке принесет весомые плоды.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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