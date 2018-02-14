МИД России высоко оценил вклад Казахстана в сирийское урегулирование

АЛМА-АТА, 14 фев – РИА Новости. Россия высоко оценивает вклад Казахстана в сирийское урегулирование, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленном министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову.

Согласно сообщению на сайте МИД Казахстана, в обращении говорится, что конгресс сирийского национального диалога, на который Астана направила своего представителя, войдет в историю как крупный и важный шаг на пути продвижения к восстановлению мира и стабильности в Сирии.

"Принятое заключительное заявление подтверждает безальтернативность политического решения конфликта в Сирии под эгидой ООН на основе принятых международным сообществом решений, включая резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Лавров в своем послании, которое цитирует внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Он также отметил координацию действий при организации форума с зарубежными партнерами, включая Казахстан. "Выражаю удовлетворение тем, что при подготовке и проведении этого масштабного форума мы имели возможность поддерживать устойчивую координацию действий с нашими зарубежными партнерами, среди которых важнейшая роль принадлежит Казахстану, осуществляющему миссию гостеприимного хозяина астанинского процесса", — говорится в послании.

Глава МИД России также высоко оценил вклад Казахстана в достижение мира в Сирии, выразив уверенность в том, что сотрудничество Казахстана и РФ на астанинской площадке принесет весомые плоды.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>