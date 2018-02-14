Убытки железных дорог Сирии за время конфликта превысили миллиард долларов

ЛАТАКИЯ, 14 фев — РИА Новости. Ущерб железным дорогам Сирии от боевых действий составил 530 миллиардов лир (1,03 миллиарда долларов), стране необходимы как минимум 130-150 новых тепловозов, заявил журналистам директор железной дороги в Латакии, инженер Аднан Витар.

"Ущерб от боевых действий составил 530 миллиардов лир, у нас сейчас в работе осталось всего четыре тепловоза, где, получается, меняем двигатели, но это проблемы не решит — процентов 90 техники нужно менять на новую", — сказал он.

По словам Витара, весь парк локомотивов в грузовом депо — советского производства.

"У нас в стране было до войны свыше 2,5 тысячи километров железных дорог, но большую часть уничтожили боевики, взорвана дорога на Дамаск. Но, несмотря ни на что, мы постепенно восстанавливаем междугороднее сообщение", — сообщил инженер железной дороги в Латакии Мустафа Клия.

В конце января замминистра транспорта РФ Сергей Аристов и руководитель Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджиб Аль Фарес обсуждали вопрос восстановления железных дорог в арабской республике. Помимо строительства дорог речь также шла о возможности обучения сирийских студентов в российских учебных заведениях по железнодорожным специальностям.

Общая протяженность железных дорог в Сирии до начала военных действий на территории страны составляла 2,75 тысячи километров. Большинство участков прокладывалось в прошлом веке, в частности, при содействии Советского Союза.

Практически вся железнодорожная инфраструктура Сирии была утрачена более пяти лет назад из-за действий террористов.

В прошлом году при активном содействии российских специалистов был восстановлен участок железной дороги протяженностью 65 километров из сирийского морского порта Тартус в населенный пункт Джабли. Основное назначение маршрута — доставка гуманитарной помощи беженцам в Латакию.

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