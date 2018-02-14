США и союзники пока не решили, в каких странах судить иностранных боевиков

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США и их союзники по международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* пока не решили, где судить воевавших в Сирии иностранных боевиков, заявил министр обороны Джеймс Мэттис.

"Этот вопрос поднимался, и он пока не решен окончательно. Он прорабатывается", — заявил глава Пентагона в беседе с сопровождающими его в поездке по Европе журналистами, запись которой во вторник распространила пресс-служба американского военного ведомства.

Мэттис отметил, что "сейчас у нас набралось несколько сотен иностранных боевиков". По его словам, "важно, чтобы страны, откуда они приехали, взяли на себя ответственность за них".

Министр считает, что "главное, чтобы эти боевики не вернулись к борьбе".

*Террористическая организация, запрещенная в России.