США обеспокоены ситуацией на востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США крайне обеспокоены ситуацией в области безопасности на востоке Сирии, где Вашингтон с партнерами старается не допустить возвращения террористов "Исламского государства"* (запрещено в РФ), заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Мы очень обеспокоены безопасностью на востоке Сирии, где мы работаем с партнерами по коалиции, чтобы препятствовать возвращению ИГ* и в конце концов позволить людям вернуться в страну", — сказала она на брифинге во вторник.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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