Тиллерсон: операция Турции в Африне негативно повлияла на борьбу с ИГ*

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 фев — РИА Новости. Операция турецких военных в сирийском Африне негативно повлияла на ход борьбы коалиции во главе с США с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) на востоке Сирии, заявил во вторник в Кувейте государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Во вторник в кувейтской столице на полях международного форума по послевоенному восстановлению Ирака прошла внеочередная министерская встреча коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*. Встреча состоялась впервые после официальных заявлений о победе над террористической группировкой в Ираке и Сирии.

"Ситуация в Африне повлияла на ход нашей битвы с группировкой ИГ* на востоке Сирии, после того как силы (курдские подразделения) оттуда направились в Африн. Думаю важно, чтобы (Турция) осознавала последствия (военной операции) для наших задач, которыми является победа над ИГ*", — сказал госсекретарь на проведенной по окончании министерской встречи пресс-конференции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России

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