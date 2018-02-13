В Сирии погиб уроженец Косово, воевавший на стороне боевиков

БЕЛГРАД, 13 фев — РИА Новости. Уроженец Косово погиб в Сирии, воюя на стороне исламских радикалов, сообщила во вторник полиция самопровозглашенной республики.

Члены семьи косовского албанца Бетима Ибрахимая ранее получили от его жены, оставшейся в Сирии, сообщение о гибели Ибрахимая. Во вторник информацию подтвердила и косовская полиция.

"Полиция Косово из разных источников получила информацию о гибели данного лица. Однако никаких официальных документов об этом нам не предоставили из-за конфликта в самой Сирии", — заявил журналистам пресс-секретарь полиции Даут Ходжа.

Ибрахимай вместе с лидером группы Ирфаном Хакифи и другими исламскими радикалами обвинялся косовскими властями в "рекрутировании террористов", "организации и формировании террористических групп" и ранее уже участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке. Во второй половине 2016 года, он, по данным СМИ региона, сбежал из-под домашнего ареста из Косово через Турцию в Сирию.

В августе 2017 года коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подтвердила ликвидацию лидера группы косоваров в составе ИГ* Лавдрима Мухаджери и ряда его приближенных. В коалиции сообщили также о ликвидации в Сирии сообщников боевика и соратников Ибрахимая. Среди них назывались Дитмир Исмаэли, Раcим Кастрати, Ирфан Хакифи (также упоминался в СМИ Ридван Хакифи). Всего около 300 косовских албанцев вступили в ряды террористических организаций в Сирии и Ираке.

* Запрещенная в России террористические организации

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