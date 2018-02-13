СМИ: в Дейр-эз-Зоре обнаружили склады с ракетами, произведенными в Израиле

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе израильского производства, при осмотре районов провинции Дейр-эз-Зор, освобожденных от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), передает агентство САНА.

По данным источника в сирийских ВС, на восточных окраинах города Аль-Букемаль были обнаружены склады с "огромным количеством ракет, минометов, танковых снарядов, некоторые из которых были произведены в Израиле". Вдобавок к этому там находились самодельные артиллерийские орудия, фугасы и взрывные устройства.

Также сообщается, что в туннеле, находящемся к востоку от города Меядин, был обнаружено предприятие по производству снарядов и взрывчаток. Помимо этого армейские подразделения нашли в нем бочки с неопределенной субстанцией внутри, которая, вероятно, может быть использована для создания токсичных веществ.

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