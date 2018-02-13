МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информация о том, что запрещенная в РФ группировка "Джебхат ан-Нусра" завезла в одну из сирийских деревень более 20 баллонов с хлором, чтобы впоследствии обвинить Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения, говорит о подготовке примитивной провокации, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее житель провинции Идлиб сообщил в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, что группировка "Джебхат ан-Нусра" завезла в одну из деревень более 20 баллонов с хлором, готовя провокацию с участием "Белых касок" и, возможно, иностранных журналистов. Как предположили в центре, в дальнейшем в применении химического оружия против населения мог быть обвинен официальный Дамаск.

"Естественно, речь идет о том, что это самая эффективная и примитивная степень провокации. Во-первых, непонятно, зачем Башару Асаду применять хлор против сирийского населения. В дестабилизации меньше всего заинтересован законно избранный президент. Во-вторых, когда сирийского президента пытаются упрекнуть в этом использовании, эти провокации проводятся для того, чтобы и России что-то прицепить", — сказал депутат.

Он также добавил, что поступившая информация позволяет "заблаговременно предупредить всех, в том числе и мировое сообщество, что готовится соответствующая провокация, чтобы потом никто не говорил, что кто-то близкий к Башару Асаду, подразумевая нас, проводит подобные мероприятия".