Замглавы российского МИД встретился с генсеком сирийской молодежной партии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвином Ибрагимом вопросы политического урегулирования кризиса в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В этом контексте дана высокая оценка итогам состоявшегося 29-30 января в городе Сочи Конгресса сирийского национального диалога, выражена надежда, что принятые на форуме решения придадут важный импульс практической работе по осуществлению конституционной реформы, организации и проведению в Сирии свободных демократических выборов в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — сообщили в МИД РФ.
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