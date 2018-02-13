Замглавы российского МИД встретился с генсеком сирийской молодежной партии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвином Ибрагимом вопросы политического урегулирования кризиса в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования кризиса в САР и окончательного искоренения терроризма на сирийской земле. При этом отмечалась острая актуальность задачи восстановления экономики государства и качественного улучшения гуманитарного положения населения", — отмечается в документе.

"В этом контексте дана высокая оценка итогам состоявшегося 29-30 января в городе Сочи Конгресса сирийского национального диалога, выражена надежда, что принятые на форуме решения придадут важный импульс практической работе по осуществлению конституционной реформы, организации и проведению в Сирии свободных демократических выборов в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — сообщили в МИД РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>