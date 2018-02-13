Коалиция по борьбе с ИГ* продолжит противодействие террористам

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 фев — РИА Новости. Государства-члены возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* продолжат сотрудничать и координировать свои усилия для противодействия группировке. Заявление внеочередной встречи блока во вторник озвучил глава МИД Кувейта Сабах Халид ас-Сабах.

Во вторник в кувейтской столице на полях международного форума по послевоенному восстановлению Ирака прошла внеочередная министерская встреча коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*. Встреча состоялась впервые после официальных заявлений о победе над террористической группировкой в Ираке и Сирии.

"Страны-участницы коалиции продолжат сотрудничать и координировать между собой свои усилия: в противодействии группировке ИГ*, продолжат противодействовать иностранным боевикам, осуществлять межгосударственную координацию с целью снижения возможностей ИГ* по вербовке и провоцирования граждан, лишить ИГ* доступа к социальным сетям и интернету", — зачитал заявление встречи кувейтский министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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