Москва рассчитывает на прозрачность конституционного процесса в Сирии

МОСКВА 13 фев — РИА Новости. РФ рассчитывает, что ООН обеспечит прозрачность конституционного процесса по Сирии, когда он будет запущен, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда начнется конституционный процесс, мы будем исходить из того, что ооновские наши коллеги обеспечат его транспарентность, будут всех заинтересованных членов международного сообщества держать в курсе", — сказал Лавров, отвечая на вопрос бельгийского журналиста о сирийском урегулировании.

"Теперь (после конгресса в Сочи) все в руках Стаффана де Мистуры, есть механизм сопровождения, который был создан давно, это так называемая группа поддержки Сирии, она сама на министерском уровне давно не собиралась, но созданные ей две целевые подгруппы регулярно заседают в Женеве, там присутствуют и представители европейской внешнеполитической службы, и целого ряда стран ЕС", — добавил он, отвечая на вопрос о возможном вовлечении в урегулирование бельгийской стороны.

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