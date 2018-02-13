Лавров обратил внимание ООН на исполнение резолюции 2254 по Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает, что ООН будет учитывать необходимость пресекать все шаги внешних игроков, которые ведут к подрыву резолюции 2254 по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень рассчитываю, что Организация объединенных наций, которая отвечает за выполнение резолюции 2254, которая отвечает за налаживание инклюзивного сирийского диалога, вот теперь, после того мощного импульса, который был придан состоявшимся 30 января в Сочи сирийским конгрессом национального диалога, что после этого ООН в своих действиях будет в полной мере учитывать необходимость пресекать любые шаги внешних игроков, которые ведут к подрыву принципов урегулирования, закрепленных в резолюции 2254", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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