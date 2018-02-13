ДАМАСК, 13 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудник госпиталя города Африн на севере Сирии сообщил РИА Новости, что больница подверглась обстрелу со стороны турецкой армии, есть погибшие и раненые.

"Один снаряд разорвался на площади перед входом в больницу, еще три рядом, недалеко от женского родильного отделения. Там, как правило, много людей находится. Пока принесли три трупа и несут раненых. Разбираемся. Что это было, артиллерия или авиация, я не знаю" — рассказал собеседник агентства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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