Слуцкий назвал конгресс нацдиалога в Сочи примером народной дипломатии

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прошедший 30 января в Cочи конгресс сирийского национального диалога является прекрасным примером народной дипломатии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в настоящий момент роль народной дипломатии чрезвычайно велика и в преодолении конфликтов, и в том, как на уровне не чиновников, а народов находить ответы на вопросы по самым животрепещущим темам мировой политики и региональных конфликтов.
Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
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