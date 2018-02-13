Слуцкий назвал конгресс нацдиалога в Сочи примером народной дипломатии

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прошедший 30 января в Cочи конгресс сирийского национального диалога является прекрасным примером народной дипломатии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Прекрасным примером народной дипломатии, хотя, возможно, кто-то поспорит, является — и в его организации мы приняли участие через свои контакты с сирийской оппозицией — я имею в виду конгресс сирийского народа, который недавно прошел в Сочи", — заявил Слуцкий на международной научно-практической конференции "Народная дипломатия. Партнерства общественных организаций".

Парламентарий отметил, что в настоящий момент роль народной дипломатии чрезвычайно велика и в преодолении конфликтов, и в том, как на уровне не чиновников, а народов находить ответы на вопросы по самым животрепещущим темам мировой политики и региональных конфликтов.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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