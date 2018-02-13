Коалиция должна продолжить усилия по борьбе с ИГ*, заявил Тиллерсон

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 фев — РИА Новости. Коалиция по борьбе с ИГ* должна продолжить усилия в противодействии террористам, в противном случае они могут вернуться в освобожденные районы в Ираке и Сирии, заявил во вторник в Кувейте государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Во вторник в кувейтской столице на полях международного форума по восстановлению Ирака проходит внеочередная министерская встреча коалиции по борьбе с ИГ*.

"Руководство ИГ и ее международные сети под жестким давлением, но успешные боевые действия не означают, что ИГ* было полностью уничтожено. Оно все еще представляет угрозу для региона и для других мест. Если мы не продолжим наши усилия, то рискуем, что ИГ* вернется в освобожденные районы в Ираке и Сирии и распространится в других районах", — заявил Тиллерсон.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. США и международная коалиция с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны.

Ирак объявил о победном завершении войны против ИГ в декабре 2017 года после освобождения последних удерживаемых террористами районов. Военную поддержку Ираку оказывала возглавляемая США международная коалиция.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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