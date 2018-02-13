США и Россия обсудят дальнейшие шаги по Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон обсуждают дальнейшие шаги, которые нужно будет предпринять в Сирии после прекращения боевых действий, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

"Мы обсуждаем с Россией дальнейшие шаги, которые будет необходимо предпринять после прекращения боевых действий, шаги, направленные на обеспечение мира в рамках женевского процесса. И я думаю, что Россия и США единодушны во мнении, что Сирия должна быть мирной, стабильной и единой. И мы можем работать над достижением этого вместе", — заявила Кавалек, слова которой приводятся в Twitter американской дипмиссии.

"Глядя из Вашингтона”: Зампомощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек о Сирии: Россия и Соединенные Штаты единодушны во мнении, что Сирия должна быть мирной, стабильной и единой. И мы можем работать над достижением этого вместе. pic.twitter.com/chKBKnpawe — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 февраля 2018 г.

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