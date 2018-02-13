США заявили, что рассчитывают на РФ в вопросе предотвращения химатак в САР

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США "очень рассчитывают" на Россию в вопросе предотвращения новых химических атак в Сирии со стороны Дамаска, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

"Сирия — это еще одна тема, по которой наши дипломаты взаимодействуют с российскими дипломатами в поисках путей установления мира в этой стране, как в плане усилий по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.), так и обеспечения безопасности сирийского народа. Например, в прошлом месяце поступило несколько сообщений о применении химического оружия. Мы очень рассчитываем на Россию в вопросе предотвращения дальнейшего применения химического оружия сирийским режимом", — сказала Кавалек. Ее высказывания приводятся на официальной странице посольства США в Твиттер

"Россия взяла на себя соответствующие обязательства по обеспечению ликвидации сирийского химического оружия. Но, к сожалению, его применение продолжает иметь место. Россия имеет большое влияние на режим (президента Сирии Башара) Асада и должна выполнить взятые на себя обязательства по предотвращению использования химоружия впредь", — подчеркнула американский дипломат.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США тогда вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. При этом МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>